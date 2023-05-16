VİDEO

Mayıs ayında kar sürprizi! Kars’ta dağların zirvesi beyaza büründü

Mynet Haber

Mynet Haber

24 dakika önce

Kars’ta son günlerde etkili olan yağmurlu ve soğuk hava yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Soğuk havanın ardından Mayıs ayında yağan kar, şehrin etrafında bulunan dağları yeniden beyaza bürüdü.

Kanala Ait Diğer Videolar

Düğün konvoyunda drift atarak trafiği tehlikeye sokan sürücülere ceza yağdı 00:36

20 yıl önce bir minibüs ile başladı, klasik araç koleksiyoncusu oldu: "Hepsi bakımlı, en ufak eksiklikleri yok" 03:07

Mayıs ayında kar sürprizi! Kars’ta dağların zirvesi beyaza büründü 01:24

İzleyenler inanamadı! Bahçesine giren yılanı elleriyle yakaladı 00:16

Çanakkale'de 108 sonra kayıp şehitlik bulundu 06:04

Engelli bireyler için düzenlenen temsili askerlik töreninde aileler gözyaşlarını tutamadı 03:29

İstanbul'da korkunç olay! Önce eşi ve oğlunu öldürdü sonra da intihar etti 04:43

Fidye için kaçırdığı çocuğu öldüren kapıcı tutuklandı 01:06

Seçim sonrası depremzedelere küfredip TikTok'ta paylaştı! Skandal video sonrası harekete geçildi 02:12

Her gün geldiği enkaz bölgesinde, tanıdıkları için gözyaşı döküyor: "Yaşasaydılar da hiçbir şeyim olmasaydı" 04:10

Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Videolar

Düğün konvoyunda drift atarak trafiği tehlikeye sokan sürücülere ceza yağdı

Düğün konvoyunda drift atarak trafiği tehlikeye sokan sürücülere ceza yağdı

20 yıl önce bir minibüs ile başladı, klasik araç koleksiyoncusu oldu: "Hepsi bakımlı, en ufak eksiklikleri yok"

20 yıl önce bir minibüs ile başladı, klasik araç koleksiyoncusu oldu: "Hepsi bakımlı, en ufak eksiklikleri yok"

Mayıs ayında kar sürprizi! Kars’ta dağların zirvesi beyaza büründü

Mayıs ayında kar sürprizi! Kars’ta dağların zirvesi beyaza büründü

İzleyenler inanamadı! Bahçesine giren yılanı elleriyle yakaladı

İzleyenler inanamadı! Bahçesine giren yılanı elleriyle yakaladı

Çanakkale'de 108 sonra kayıp şehitlik bulundu

Çanakkale'de 108 sonra kayıp şehitlik bulundu

Engelli bireyler için düzenlenen temsili askerlik töreninde aileler gözyaşlarını tutamadı

Engelli bireyler için düzenlenen temsili askerlik töreninde aileler gözyaşlarını tutamadı

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.