Mayıs ayında kar sürprizi! Kars’ta dağların zirvesi beyaza büründü
Mynet Haber
24 dakika önce
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Kars’ta son günlerde etkili olan yağmurlu ve soğuk hava yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Soğuk havanın ardından Mayıs ayında yağan kar, şehrin etrafında bulunan dağları yeniden beyaza bürüdü.
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