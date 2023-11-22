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Mehmet Büyükekşi: "Avrupa Şampiyonası’nda sadece gruptan çıkmak değil, daha büyük başarılar hedefliyoruz"

Mynet Spor

Mynet Spor

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Almanya’da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda hedeflerinin sadece gruptan çıkmak olmadığını, daha büyük başarılar hedeflediklerini söyledi.

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