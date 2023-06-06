VİDEO

Melek Mosso ödül konuşmasıyla gündemde! "Kimse beni susturamayacak"

Birbak Magazin

Birbak Magazin

25 dakika önce

Merve Dizdar'ın Cannes Film Festivali'ndeki ödül konuşmasından sonra şimdi de şarkıcı Melek Mosso'nun PowerTürk Müzik Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşma gündem oldu. Melek Mosso'nun konuşması sosyal medyayı salladı.

Kanala Ait Diğer Videolar

İrem Derici konuşurken sevgilisinin gözleri doldu! Sosyal medyayı sallayan anlar 00:06

Melek Mosso ödül konuşmasıyla gündemde! "Kimse beni susturamayacak" 01:29

"Islak saçla dans etme sezonu açıldı" diyen Melis Sezen dans etti 00:23

Dilan Polat'ın kız kardeşi ve kocasının samimi halleri gündem oldu 00:47

Neslihan Atagül o şarkıda kendinden geçti 00:19

Pınar Deniz dudaklarını mı yaptırdı? Yanıt verdi 00:05

Cübbeli Ahmet'in 'tokalaşma'ya dair sözleri sosyal medyada gündem oldu! 00:50

Sosyal medyada fenomeni Ece Ronay, eşinden tek celsede boşandı 00:38

Funda Arar’ın konserinde Mustafa Kemal Atatürk’e bakarak şarkı söylediği anlar sosyal medyada gündem yarattı! Dakikalarca alkışlandı 01:06

Ünal Turan trafik kazası geçirdi! Son sürat kaza kamerada 00:32

Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Videolar

İrem Derici konuşurken sevgilisinin gözleri doldu! Sosyal medyayı sallayan anlar

İrem Derici konuşurken sevgilisinin gözleri doldu! Sosyal medyayı sallayan anlar

Melek Mosso ödül konuşmasıyla gündemde! "Kimse beni susturamayacak"

Melek Mosso ödül konuşmasıyla gündemde! "Kimse beni susturamayacak"

"Islak saçla dans etme sezonu açıldı" diyen Melis Sezen dans etti

"Islak saçla dans etme sezonu açıldı" diyen Melis Sezen dans etti

Dilan Polat'ın kız kardeşi ve kocasının samimi halleri gündem oldu

Dilan Polat'ın kız kardeşi ve kocasının samimi halleri gündem oldu

Neslihan Atagül o şarkıda kendinden geçti

Neslihan Atagül o şarkıda kendinden geçti

Pınar Deniz dudaklarını mı yaptırdı? Yanıt verdi

Pınar Deniz dudaklarını mı yaptırdı? Yanıt verdi

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.