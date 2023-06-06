Melek Mosso ödül konuşmasıyla gündemde! "Kimse beni susturamayacak"

Merve Dizdar'ın Cannes Film Festivali'ndeki ödül konuşmasından sonra şimdi de şarkıcı Melek Mosso'nun PowerTürk Müzik Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşma gündem oldu. Melek Mosso'nun konuşması sosyal medyayı salladı.