Melek Mosso ödül konuşmasıyla gündemde! "Kimse beni susturamayacak"
Birbak Magazin
25 dakika önce
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Merve Dizdar'ın Cannes Film Festivali'ndeki ödül konuşmasından sonra şimdi de şarkıcı Melek Mosso'nun PowerTürk Müzik Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşma gündem oldu. Melek Mosso'nun konuşması sosyal medyayı salladı.
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