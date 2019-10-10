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Meltem Miraloğlu: 4-5 tane çocuğum olsun istiyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 09:22 | Son Güncelleme

Dedesi yaşında Amerikalı bir adamla yaptığı evlilikle gündemden düşmeyen oyuncu Meltem Miraloğlu'nun Ağustos tarihli röportajındaki ifadeler yeniden konuşulmaya başlandı.

Dil eğitimi görmek üzere gittiği Amerika’da zor günler geçiren ve sonrasında tanıştığı öğretmen emekli Patrick ile bundan on gün önce dünya evine giren Meltem Miraloğlu’nun sürpriz evliliği magazin gündemine damga vurdu. Herkes kendisinden 48 yaş büyük bir adamla evlenen Miraloğlu’nu konuşurken, bir magazin programına canlı yayında bağlanan Onur Akay bu evliliğin ardındaki şok bir gerçeği ortaya serdi.

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Patrick’in ilk olarak Meltem’i evlatlık aldığını söyleyen Akay, sonrasında ikili arasında yaşanan yakınlaşmanın evlilikle sonuçlandığını açıkladı. Meltem Miraloğlu’nun Amerika vatandaşı olmayı çok istediğini söyleyen Akay’ın bu açıklamaları sonrasında herkes bu evliliğin ne kadar samimi olduğunu sorgularken şimdi de Meltem Miraloğlu’nun Ağustos ayında verdiği bir röportaj konuşulmaya başlandı. İki hafta önce 80 yaşındaki biriyle evlenerek tüm dikkatleri üzerine çeken 32 yaşındaki oyuncu Meltem Miraloğlu’nun geçtiğimiz Ağustos ayında verdiği röportajda “Yeniden evlenerek bir sürü çocuğumun olmasını istiyorum.” sözleri sosyal medyada gündem oldu.

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“4-5 TANE ÇOCUĞUMUN OLMASINI İSTİYORUM”

2 ay önce OnurAkayMedya yazarı Ülkü Gözen Stewart’la Amerika’da özel bir söyleşi gerçekleştiren Miraloğlu, ‘Hayatında biri var mı?’ sorusu üzerine, “Evlendim, ayrıldım. Şu an tekrar evlenmeyi düşünüyorum. İşimi yapıp aynı zamanda da eve gelince eşimin ve 4-5 tane çocuğumun olması beni çok mutlu eder. Bizim yaptığımız işte bu gerçekten çok zor ama imkansız değil.” dedi. 80 yaşındaki biriyle evlenen Miraloğlu’nun bu sözleri ise yeniden gündeme geldi ve eleştiri yağmuruna tutuldu.

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“BENİM TERCİHİM”

İki hafta önce kendisinden 48 yaş büyük biriyle evlenen Meltem Miraloğlu, gelen tepkiler üzerinde 2. Sayfa programına açıklama yaparak “Yaş farkı sorun değil. Onun çok genç bir kalbi var. Serveti ve Amerikan vatandaşlığı umurumda değil. Bizimkisi ilk görüşte aşk. Evlilik teklifi çok romantikti, her kadın ‘evet’ der. Ama bu teklifin nasıl gerçekleştiği bize kalsın. Ben mutluyum, benim tercihim. Özel hayatımla ilgili kamuoyundan bu konuda saygı bekliyorum” dedi.

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Meltem Miraloğlu çocuk 80 yaşında amerikalı

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