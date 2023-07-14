Mersin-İstanbul otobüsünde tahta kurusu paniği: 45 yolcu ayakta yolculuk yaptı
Mynet Haber
55 dakika önce
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Mersin-İstanbul seferini yapan bir otobüste tahta kurusu paniği yaşandı. Araçtaki yaklaşık 45 yolcu tahta kurularından dolayı yaklaşık 13 saat boyunca ayakta yolculuk yapmak zorunda kaldı. Yaşanan panik yolcuların kamerasına yansıdı.
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