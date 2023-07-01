Metro istasyonunda şoke eden anlar! Yumruklar havada uçuştu

Bursa’da metro istasyonunda 2 grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu. Bir kişinin metro raylarına atlayıp taş aldığı görülürken, video çeken de saldırıya uğradı.