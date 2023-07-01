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Metro istasyonunda şoke eden anlar! Yumruklar havada uçuştu

Mynet Haber

Mynet Haber

46 dakika önce

Bursa’da metro istasyonunda 2 grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu. Bir kişinin metro raylarına atlayıp taş aldığı görülürken, video çeken de saldırıya uğradı.

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