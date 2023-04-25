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Midesine yerleştirdiği uyuşturucu kapsülleri patladı

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

İran'dan İsveç'e gitmeye çalışırken pasaportunu kaybeden İran asıllı İsveç vatandaşı Rupen Harotonian (63), İstanbul Havalimanı'nda uçağını kaçırdı. Pasaport işlemleri için Arnavutköy'de bir otele yerleşen Harotonian fenalaşınca şoke eden gerçek ortaya çıktı. Midesine sakladığı uyuşturucu kapsüllerin patlamasıyla hastaneye kaldırılan Harotonian yaşamını yitirdi. Harotonian'ın ölmeden önceki son anları kameraya yansırken o anlarda yaptıkları, ayrıca midesindeki uyuşturucu kapsülleri dikkat çekti.

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