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Milyoner adam tüm evlerini çöple doldurmuş

Mynet Haber

Mynet Haber

42 dakika önce

Aydın’ın Germencik ilçesinde mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine yapılan incelemede, müstakil ev adeta çöp deposu çıktı. Bir haftadır devam eden temizlik çalışmalarında 20 kamyon çöp çıkarılırken, evde yalnız yaşayan 65 yaşındaki adamın, ekiplerin çalışmaya ara verip dinlendiği sırada evi tekrar çöple doldurduğu belirlendi. Evi kıyafetle dolu olmasına rağmen aylardır aynı kıyafetle dolaşan ve çöplerin içinde yatıp kalkan adamın maddi durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

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