Milyonluk spor aracının direksiyon başına geçti! Bakın doğum gününü nasıl kutladı
Birbak Magazin
1 saat önce
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Yaşıtları oyuncaklarla oynarken kullandığı araçlar ile gündemden düşmeyen Zayn Sofuoğlu 5 yaşına girdi. Zayn, yeni yaşını pistte direksiyon başına geçtiği milyonluk spor aracın lastiklerini yakarak kutladı.
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