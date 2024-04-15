VİDEO

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Milyonluk spor aracının direksiyon başına geçti! Bakın doğum gününü nasıl kutladı

Birbak Magazin

Birbak Magazin

1 saat önce

Yaşıtları oyuncaklarla oynarken kullandığı araçlar ile gündemden düşmeyen Zayn Sofuoğlu 5 yaşına girdi. Zayn, yeni yaşını pistte direksiyon başına geçtiği milyonluk spor aracın lastiklerini yakarak kutladı.

Kanala Ait Diğer Videolar

Milyonluk spor aracının direksiyon başına geçti! Bakın doğum gününü nasıl kutladı 00:51

Survivor Aleyna şarkıcının el hareketinden rahatsız oldu! Verdiği tepki gündem oldu 00:16

Rahmi Koç'un Miami'de Küba Gecesi eğlencesi... Sosyal medyada gündem oldu 00:22

İranlı şarkıcı Moein konserinde izdiham yaşandı, cam kapılar kırıldı 05:04

Kıbrıs’ın ünlü otellerinden birinde sahne alan Hadise’nin dansı sosyal medyada tepki topladı 00:58

Survivor'dan elenen Hakan Hatipoğlu ailesine gözyaşları içerisinde kavuştu! 00:10

Şarkıcı Ceylan Bodrum'daki evinin manzarasını paylaştı 00:18

Son haliyle bambaşka biri oldu! Popstar Bayhan'ın 'Fly Me To The Moon' performansı dillere fena düştü 01:30

Tuğba Ekinci Condom şarkısını söylerken kendinden geçti! Cesur dansı tepki çekti 01:07

Yasemin Allen eski FBI çalışanı sevgilisine kavuştu! Onu görünce kucağına zıpladı 00:15

Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Videolar

Milyonluk spor aracının direksiyon başına geçti! Bakın doğum gününü nasıl kutladı

Milyonluk spor aracının direksiyon başına geçti! Bakın doğum gününü nasıl kutladı

Survivor Aleyna şarkıcının el hareketinden rahatsız oldu! Verdiği tepki gündem oldu

Survivor Aleyna şarkıcının el hareketinden rahatsız oldu! Verdiği tepki gündem oldu

Rahmi Koç'un Miami'de Küba Gecesi eğlencesi... Sosyal medyada gündem oldu

Rahmi Koç'un Miami'de Küba Gecesi eğlencesi... Sosyal medyada gündem oldu

İranlı şarkıcı Moein konserinde izdiham yaşandı, cam kapılar kırıldı

İranlı şarkıcı Moein konserinde izdiham yaşandı, cam kapılar kırıldı

Kıbrıs’ın ünlü otellerinden birinde sahne alan Hadise’nin dansı sosyal medyada tepki topladı

Kıbrıs’ın ünlü otellerinden birinde sahne alan Hadise’nin dansı sosyal medyada tepki topladı

Survivor'dan elenen Hakan Hatipoğlu ailesine gözyaşları içerisinde kavuştu!

Survivor'dan elenen Hakan Hatipoğlu ailesine gözyaşları içerisinde kavuştu!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.