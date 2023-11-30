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MİT TIR'ları davasında Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül hakkında savcı ceza istedi

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

argıtay'da bozulan MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin yeniden görülen davada, Adalar Belediye Başkanı ve eski Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül hakkındaki davada, savcı mütalaasını açıkladı. Basın özgürlüğünün devlet sırlarının açıklanmasının önlenmesi amacıyla sınırlanabileceği yönünde mütalaa veren savcı, ilk yargılamada hakkında düşme kararı verilen Erdem Gül'ün "Terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 3 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Duruşma son savunma için ertelendi.

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