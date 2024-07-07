Motoruyla mahallede gürültü yapan sürücüye unutamayacağı bir ceza verildi!
Sosyal medya hesabından "ben uyumuyorsam, kimse uyumayacak" notuyla paylaşım yapan ve gece motoruyla gürültü yapan şahsı mahalleli yakaladı. Mahalleli şahsa unutamayacağı bir ceza verdi. İşte o görüntüler!
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