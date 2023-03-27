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Motosikletinin çalındığını görünce elindeki tostla dükkandan fırladı, hırsızın üstüne atlayıp yakaladı

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Eskişehir’de içerisinde bulunduğu iş yerinin önünden motosikletini çalan hırsızın peşinden tostla koşan iş yeri sahibinin, dengesini bozarak düşürdüğü hırsızı üstüne atlayarak yakaladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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