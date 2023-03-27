Motosikletinin çalındığını görünce elindeki tostla dükkandan fırladı, hırsızın üstüne atlayıp yakaladı

Eskişehir’de içerisinde bulunduğu iş yerinin önünden motosikletini çalan hırsızın peşinden tostla koşan iş yeri sahibinin, dengesini bozarak düşürdüğü hırsızı üstüne atlayarak yakaladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
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