MSB 'Tam isabet' diyerek paylaştı! Suriye'nin kuzeyine hava harekatı düzenlendi
Mynet Haber
21 dakika önce
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından kullanılan petrol kuyusu ve depolama tesisi ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu 30 hedefin imha edildiğini açıkladı.
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