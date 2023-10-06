MSB 'Tam isabet' diyerek paylaştı! Suriye'nin kuzeyine hava harekatı düzenlendi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından kullanılan petrol kuyusu ve depolama tesisi ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu 30 hedefin imha edildiğini açıkladı.