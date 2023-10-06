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MSB 'Tam isabet' diyerek paylaştı! Suriye'nin kuzeyine hava harekatı düzenlendi

Mynet Haber

Mynet Haber

21 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından kullanılan petrol kuyusu ve depolama tesisi ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu 30 hedefin imha edildiğini açıkladı.

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