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Muhtemel İstanbul Depremi’nde Büyükçekmece Barajı büyük risk altında

Mynet Haber

Mynet Haber

46 dakika önce

Büyükçekmece’de 1988 yılında faaliyete geçen Büyükçekmece Gölü ile denizi arasındaki Büyükçekmece Barajı’nın suyu tutan ve dolgu olarak yapılan gövdesi muhtemel büyük İstanbul Depremi’nde uzmanlara göre risk altında. Konuyla ilgili konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ilgili raporların sunulduğunu ifade ederek, “20-25 bin nüfuslu bir mahallenin tamamını etkiler. Baraj doluluğu 6,30 kotunda olur ise Büyükçekmece merkezini komple denize atar süpürür” dedi.

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