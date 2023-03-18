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Naci Görür'den dikkat çeken çıkış! 'Sakın ola oy vermeyin' diyerek çağrıda bulundu...

Mynet Haber

Mynet Haber

17 dakika önce

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür’den dikkat çeken bir çıkış geldi. Görür açıklamasında “Bir bilim adamı olarak söylüyorum. Asla da siyasi bir tarafım olmadı. Ve size söylüyorum ki lütfen Allah aşkına bu seçimden başlayarak bundan sonra hangi partiye hangi inanca hangi düşünceye sahip olursanız olun; herhangi bir parti sizin de sevdiğiniz olsa bile deprem konusunda insanlarımızın can güvenliği konusunda ciddi planı programı iradesi olmuyorsa sakın ola oy vermeyin! Ancak bunu yapabiliriz” dedi.

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