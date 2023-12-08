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Nani'den "Beşiktaş mı, Fenerbahçe mi?" sorusuna cevap!

Mynet Spor

Mynet Spor

10 saat önce

Adana Demirsporlu Luis Nani, Galatasaray maçının sonunda sosyal medyada çok konuşulacak bir harekete imza attı. Takım otobüsüne doğru yürüyen yıldız futbolcu, kendisine yöneltilen "Yarın derbi var. Favorin hangi takım; Beşiktaş mı, Fenerbahçe mi?" sorusuna, "Cevabımı biliyorsun" yanıtını verdi. Adana Demirsporlu Luis Nani, Galatasaray maçının sonunda sosyal medyada çok konuşulacak bir harekete imza attı. Takım otobüsüne doğru yürüyen yıldız futbolcu, kendisine yöneltilen "Yarın derbi var. Favorin hangi takım; Beşiktaş mı, Fenerbahçe mi?" sorusuna, "Cevabımı biliyorsun" yanıtını verdi.

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