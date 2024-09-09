Narin Güran'ın cenaze namazını kıldıran imamın sözleri yürek sızlattı: Bugün burada musallada yatan bizim vicdanımızdır
İmamın cenaze namazı kılınırken kullandığı ifadeler ise dikkat çekti. İmam, "Bu yavrumuzun cenazesini kılıyoruz, Allah’a nasıl hesap vereceğiz. Vicdanımızı insanlığımızı yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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