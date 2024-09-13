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10 dakika önce

Narin'in mezarındaki gelinliği kaldırdı, önlük ve çanta bıraktı

Türkiye'nin kahrolduğu vahşi cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran'ın tabutu ve mezarına gelinlik konulması tepki çekmişti. Küçük çocuğun mezarındaki gelinlik bir vatandaş tarafından kaldırıldı, yerine okul çantası ve önlüğü konuldu.

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