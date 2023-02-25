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Niğde'de 5.3 büyüklüğünde deprem! Avizeler böyle sallandı

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

AFAD'dan alınan bilgiye göre, merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk bilgilere göre, çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.

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