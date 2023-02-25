Niğde'de 5.3 büyüklüğünde deprem! Avizeler böyle sallandı
Mynet Haber
1 saat önce
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AFAD'dan alınan bilgiye göre, merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk bilgilere göre, çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.
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