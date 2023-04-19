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Nüfusu 6 bin 600'den 50 bine çıkacak... Belediye Başkanı açıkladı: "Gerekli tedbirleri alarak, hazırlıklarımızı tamamladık"

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Ramazan Bayramı'na çok az kaldı. Bayram tatilini iyi değerlendirmek isteyenler uygun yerleri ararken, Bartın'ın 6 bin 600 nüfuslu ilçesi Amasra'da ise bayram tatili öncesi tüm konaklama tesislerinde doluluk oranı %100'e ulaştı. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, "İlçemizi ziyaret edecek günübirlikçi yerli turistlerimiz ile nüfusumuzun 50 bine ulaşmasını bekliyoruz" dedi. Çakır, yoğunluk nedeniyle bir aksaklık yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınıp, hazırlıkların tamamlandığını da söyledi.

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