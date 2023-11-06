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O anları sosyal medyadan paylaştılar! Metruk binaya götürüp 'Sevgilime yazdın' diyerek dövdüler

Mynet Haber

Mynet Haber

16 dakika önce

Bursa’da ‘Sevgilime yazdın’ diyerek bir genci darp eden 2 kişi, o anları cep telefonu ile saniye saniye kaydedip sosyal medyada paylaştı. Polis ekipleri, görüntüleri incelemelerinin ardından olayla alakalı tahkikat başlattı.

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