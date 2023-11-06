O anları sosyal medyadan paylaştılar! Metruk binaya götürüp 'Sevgilime yazdın' diyerek dövdüler

Bursa’da ‘Sevgilime yazdın’ diyerek bir genci darp eden 2 kişi, o anları cep telefonu ile saniye saniye kaydedip sosyal medyada paylaştı. Polis ekipleri, görüntüleri incelemelerinin ardından olayla alakalı tahkikat başlattı.