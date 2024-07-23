O bölgede yeni bir fay hattı tespit edildi! Deprem haritası yeniden çizilecek

Deprem bölgesinde yer alan ülkemizde yapılan son çalışmalara göre, yeni bir fay hattı tespit edildi. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ortaklığında, deprem tehlike haritası tüm aktif fayları belirlenerek yeniden çizilecek.