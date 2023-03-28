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O ilçe için korkutan deprem uyarısı: Küçük bir artçıda yıkılma durumu söz konusu

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Deprem felaketinden etkilenen iller arasındaki Diyarbakır’ın, yaklaşık 400 bin nüfusuyla kentin en büyük ilçelerinden olan Bağlar için korkutan bir uyarı geldi. Prof. Dr. Orhan Kavak, ilçenin zemin ve bina yapım tekniği açısından çok kötü durumda olduğunu ifade etti. Kavak, “Bağlar’da bulunan bütün ağır veya orta hasarlı binalar hepsi yorulmuş durumda. Bitkin durumdalar, her an yıkılmaya maruz kalabilirler. Hatta belki küçücük bir artçı depremde yıkılma durumu söz konusu” dedi. İşte detaylar...

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