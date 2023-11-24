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Öğrenci yakınları 4 öğretmeni darbetti

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

ŞANLIURFA’da bir okulda öğretmenlerin yangın merdiveninden inmemesi konusunda uyardığı öğrencinin yakınları, okulu bastı. Müdür ile 3 öğretmeni darbeden 4 şüpheli gözaltına alınırken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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