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Öğrencinin sınıf annesiyle tartışması gündem olmuştu! O uygulama yasaklandı

Mynet Haber

Mynet Haber

46 dakika önce

Türkiye genelindeki okullarda 'sınıf annesi' uygulaması yasaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Valiliklere gönderilen uyarı yazısında, bu kişilerin zaman zaman para topladığı ve derslere müdahil olduğu yönündeki şikayetlere dikkat çekildi. Yaşanan bu gelişmenin ardından, daha önce bir sınıf annesiyle tartışan küçük bir çocuğun sosyal medyada yayılan görüntüleri yeniden gündem oldu. O videodaki çocuk için çok sayıda yorum yapılırken "Helal olsun sana, devrim böyle yapılır" denildi.

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