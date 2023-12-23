Öğrencisinin hayatını kurtaran öğretmene Bakan'dan tebrik: Gururla izledim
Mynet Haber
33 dakika önce
YORUM YAP0
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Amasya'da okul bahçesinde fenalaşan 13 yaşındaki öğrencisini yaptığı kalp masajı ve suni solunumla yeniden hayata bağlayan öğretmen Hüseyin Aktaş'ı tebrik ederek, "Öğretmenimi gururla izledim." ifadelerini kullandı.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum