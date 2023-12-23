Öğrencisinin hayatını kurtaran öğretmene Bakan'dan tebrik: Gururla izledim

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Amasya'da okul bahçesinde fenalaşan 13 yaşındaki öğrencisini yaptığı kalp masajı ve suni solunumla yeniden hayata bağlayan öğretmen Hüseyin Aktaş'ı tebrik ederek, "Öğretmenimi gururla izledim." ifadelerini kullandı.