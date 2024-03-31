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Okul bahçesi karıştı! Muhtar adayları birbirine girdi, özel harekat müdahale etti

Mynet Haber

Mynet Haber

2 dakika önce

Ağrı'da muhtar adayları ve yakınları arasında, oy kullanılan okul bahçesinde tartışma çıktı. Yaşanan tartışma, özel harekat ve çevik kuvvet polisinin müdahalesiyle büyümeden önlendi. Taraflar güçlükle okul dışına çıkarıldı.

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