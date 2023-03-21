Okula giderken aracın çarptığı çocuk metrelerce böyle savruldu
Mynet Haber
29 dakika önce
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Bursa’da okula giderken dikkatsiz bir şekilde yolun karşısına geçmeye çalışan öğrenciye hafif ticari araç çarptı. Metrelerce havaya fırlayan çocuğun yaralandığı kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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