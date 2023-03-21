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Okula giderken aracın çarptığı çocuk metrelerce böyle savruldu

Mynet Haber

Mynet Haber

29 dakika önce

Bursa’da okula giderken dikkatsiz bir şekilde yolun karşısına geçmeye çalışan öğrenciye hafif ticari araç çarptı. Metrelerce havaya fırlayan çocuğun yaralandığı kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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