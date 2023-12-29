Okulu basan veliler öğretmenleri darp etti

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde veliler, çocukların gözü önünde 2 öğretmeni darp etti. O anlar saniye saniye kaydedilirken, hem velilerin hem de darp edilen öğretmenlerin birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.
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