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Okulu basan veliler öğretmenleri darp etti

Mynet Haber

Mynet Haber

41 dakika önce

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde veliler, çocukların gözü önünde 2 öğretmeni darp etti. O anlar saniye saniye kaydedilirken, hem velilerin hem de darp edilen öğretmenlerin birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

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