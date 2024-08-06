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26 dakika önce

Okyanuslarda yaşayan 'deri sırtlı deniz kaplumbağası' İstanbul Boğazı'nda

Atlas, Hint, Pasifik Okyanusu ve Akdeniz'de görülen, boyu 2 metreyi, ağırlığı ise 600 kilogramı bulan dünyadaki en büyük sürüngenlerden deri sırtlı deniz kaplumbağası (Dermochelys coriacea), ilk kez İstanbul Boğazı'nda görüntülendi. İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi, Deniz ve İçsu Kaynakları Yönetimi Bölümü, Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Arda Tonay, tur teknesi kaptanı Nedim Yüzseven tarafından boğazda görüntülenen dev kaplumbağa ile ilgili olarak, "Bu tür ve diğerleri farklı denizlerde yoğun olarak gözükmeye başladı. İklim değişikliği, belki de beslenme amaçlı denizanalarının peşinden buraya geldiğini düşünüyoruz" dedi.

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