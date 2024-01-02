Ölümle burun buruna! Bursa’da 5 yaşındaki kız son anda kurtuldu
Mynet Haber
1 saat önce
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Bursa'da yola aniden atlayan 5 yaşındaki küçük kız, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulurken sürücüsünün manevrası güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Manevra yapan otomobil sürücüsü küçük kız yerine park halindeki minibüse çarptı.
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