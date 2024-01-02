VİDEO

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Ölümle burun buruna! Bursa’da 5 yaşındaki kız son anda kurtuldu

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Bursa'da yola aniden atlayan 5 yaşındaki küçük kız, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulurken sürücüsünün manevrası güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Manevra yapan otomobil sürücüsü küçük kız yerine park halindeki minibüse çarptı.

Kanala Ait Diğer Videolar

Bu fabrikada skandallar bitmiyor: Patrondan işçiye çirkin muameleyi kameralar yakaladı! Yemek ve servislerini de kesmişlerdi 03:01

Alkollü kişi kendine küfür edildiğini sandı, acımadan aracını üstlerine sürdü 04:24

Uzun yolların sultanı Aysel kaptan, tırıyla şehirler arasında mekik dokuyor: "'Bir kere sürebilir miyim?' dedim 03:56

Ölümle burun buruna! Bursa’da 5 yaşındaki kız son anda kurtuldu 00:23

İşçilerin yemek ve servisinin kesildiği fabrikada skandal görüntü 02:22

Karabük'te bulunan "kumbara"dan yaklaşık 1400 yıllık 10 sikke çıktı 02:48

Tokyo'da 2 uçak pistte çarpıştı! A350 Airbus yolcu uçağı alev alev yandı... O anlar böyle görüntülendi 01:34

Şanlıurfa’da ilginç görüntü! Aracın forklift ile taşınması 'Pes' dedirtti 00:21

Tokyo'da 2 uçak pistte çarpıştı! 00:16

Eski kız arkadaşı ve ağabeyinin bulunduğu araca kurşun yağdırdı 02:22

Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Videolar

Bu fabrikada skandallar bitmiyor: Patrondan işçiye çirkin muameleyi kameralar yakaladı! Yemek ve servislerini de kesmişlerdi

Bu fabrikada skandallar bitmiyor: Patrondan işçiye çirkin muameleyi kameralar yakaladı! Yemek ve servislerini de kesmişlerdi

Alkollü kişi kendine küfür edildiğini sandı, acımadan aracını üstlerine sürdü

Alkollü kişi kendine küfür edildiğini sandı, acımadan aracını üstlerine sürdü

Uzun yolların sultanı Aysel kaptan, tırıyla şehirler arasında mekik dokuyor: "'Bir kere sürebilir miyim?' dedim

Uzun yolların sultanı Aysel kaptan, tırıyla şehirler arasında mekik dokuyor: "'Bir kere sürebilir miyim?' dedim

Ölümle burun buruna! Bursa’da 5 yaşındaki kız son anda kurtuldu

Ölümle burun buruna! Bursa’da 5 yaşındaki kız son anda kurtuldu

İşçilerin yemek ve servisinin kesildiği fabrikada skandal görüntü

İşçilerin yemek ve servisinin kesildiği fabrikada skandal görüntü

Karabük'te bulunan "kumbara"dan yaklaşık 1400 yıllık 10 sikke çıktı

Karabük'te bulunan "kumbara"dan yaklaşık 1400 yıllık 10 sikke çıktı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.