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Otobüste kavga etmeye başlayınca yolcular büyük panik yaşadı

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Elazığ’da halk otobüsüne binen iki yolcu arasında henüz bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Durumu fark eden otobüs şoförü aracı durdurdu. Öfkeli bir yolcu diğerine yumruk atarken otobüste bulunan yolcuların paniği ise kameralara yansıdı.

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