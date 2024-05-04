Otobüste kavga etmeye başlayınca yolcular büyük panik yaşadı
Mynet Haber
1 saat önce
Elazığ’da halk otobüsüne binen iki yolcu arasında henüz bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Durumu fark eden otobüs şoförü aracı durdurdu. Öfkeli bir yolcu diğerine yumruk atarken otobüste bulunan yolcuların paniği ise kameralara yansıdı.
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