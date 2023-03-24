Otomobil ile işçi servisi kafa kafaya böyle çarpıştı! Bir kişinin öldüğü feci kaza kamerada
Mynet Haber
1 saat önce
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Tekirdağ Çorlu’da direksiyon başında sürücüsünün rahatsızlık geçirdiği otomobilin işçi servisiyle kafa kafaya çarpıştığı feci kaza kameraya yansıdı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, 2’si Bulgar uyruklu 3 kişi de yaralandı.
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