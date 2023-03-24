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Otomobil ile işçi servisi kafa kafaya böyle çarpıştı! Bir kişinin öldüğü feci kaza kamerada

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Tekirdağ Çorlu’da direksiyon başında sürücüsünün rahatsızlık geçirdiği otomobilin işçi servisiyle kafa kafaya çarpıştığı feci kaza kameraya yansıdı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, 2’si Bulgar uyruklu 3 kişi de yaralandı.

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