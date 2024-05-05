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Otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta çarpışan otomobillerden biri kontrolden çıkıp, mağazaya girdi. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, dükkanın önünde telefonla konuşan Aykut Eryıldız, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

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