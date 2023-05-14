Otomobilin çarptığı motosikletli sürücü metrelerce havaya böyle uçtu

Ordu’nun Ünye ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün havaya uçtuğu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.