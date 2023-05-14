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Otomobilin çarptığı motosikletli sürücü metrelerce havaya böyle uçtu

Mynet Haber

Mynet Haber

4 saat önce

Ordu’nun Ünye ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün havaya uçtuğu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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