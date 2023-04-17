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'Oturabilirsen şükret' demişlerdi, alınan sonuca doktoru bile şaşırdı!

Mynet Haber

Mynet Haber

14 dakika önce

Alihan Şeker'in (18) 15 yaşındayken kurşun isabet etmesiyle göğüsten aşağısı felç kaldı. Şeker'in "Ne zaman yürüyebileceğim?" sorusunu doktorları, "Yürümeyi bırak, oturabilecek hale gelirsen şükret" şeklinde yanıtladı. Ancak 2 yıl yoğun fizik tedavisi alan, geçen yıl şiddetli ağrılarından kurtulmak için omurilik pili takılan Alihan'ın geldiği nokta, omurilik pili ameliyatını gerçekleştiren doktorunu bile şaşırttı. Doktoru, "Bu kadar iyi bir sonuç alacağımızı açıkçası biz de beklemiyorduk" dedi.

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