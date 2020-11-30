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Öykü Karayel-Can Bonomo çiftinin bebeği göründü

30.11.2020 09:39 | Son Güncelleme:
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Öykü Karayel-Can Bonomo çiftinin bebeği göründü

Bir Başkadır dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Öykü Karayel anne olmak için gün sayıyor. Can Bonomo, hamile eşi Öykü Karayel ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Bonomo'nun gönderisi takipçilerinden büyük ilgi gördü.

2018 yılında nikah masasına oturan Öykü Karayel-Can Bonomo çifti, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. İlk kez anne-baba olmak için gün sayan ikili, bu pozlarını sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Çiftin gönderisi takipçilerinden büyük ilgi gördü.

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30 yaşındaki Karayel, geçtiğimiz aylarda "Ne zaman anne olacaksınız?" sorusuna şu şekilde bir cevap vermişti:

Bu tür şeylerin doğal bir saati var. Asla aşırı evlenmek isteyen ya da evlenmem diyen biri de olmadım. Can’la karşılaşınca her şey çok doğru gelmeye başladı. Zamanlama da mükemmeldi.


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