Özel hastanelerdeki doktorların BAĞ-KUR'lu olması yolsuzluklara neden olabiliyor

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, ‘Yenidoğan Çetesi'nin birçok özel hastaneyle anlaştığına dair soruşturmaya ilişkin, “Özel hastanelerdeki doktorların BAĞ-KUR'lu olması yolsuzlukların oluşmasına neden olduğu göz önünde bulundurulmalı” dedi.