Özel hastanelerdeki doktorların BAĞ-KUR'lu olması yolsuzluklara neden olabiliyor
Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, ‘Yenidoğan Çetesi'nin birçok özel hastaneyle anlaştığına dair soruşturmaya ilişkin, “Özel hastanelerdeki doktorların BAĞ-KUR'lu olması yolsuzlukların oluşmasına neden olduğu göz önünde bulundurulmalı” dedi.
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