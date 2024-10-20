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46 dakika önce

Özel hastanelerdeki doktorların BAĞ-KUR'lu olması yolsuzluklara neden olabiliyor

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, ‘Yenidoğan Çetesi'nin birçok özel hastaneyle anlaştığına dair soruşturmaya ilişkin, “Özel hastanelerdeki doktorların BAĞ-KUR'lu olması yolsuzlukların oluşmasına neden olduğu göz önünde bulundurulmalı” dedi.

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