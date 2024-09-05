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1 saat önce

"Özel okulda bin liralık kitaba, 30 bin lira istiyorlar" iddiası mahkemelik oldu

Adana'da bir avukat, piyasa değeri bin TL olan kitaplar için özel okulda kendilerinden 30 bin TL kitap para istendiği iddiasını mahkemeye taşıdı. Kitapları basan yayınevinin avukata 'bireysel satışımız yok' dediği ileri sürüldü.

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