"Özel okulda bin liralık kitaba, 30 bin lira istiyorlar" iddiası mahkemelik oldu
Adana'da bir avukat, piyasa değeri bin TL olan kitaplar için özel okulda kendilerinden 30 bin TL kitap para istendiği iddiasını mahkemeye taşıdı. Kitapları basan yayınevinin avukata 'bireysel satışımız yok' dediği ileri sürüldü.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.