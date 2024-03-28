Özel'den Şükrü Genç'e çekil çağrısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Sarıyer'de düzenlenen halk buluşmasına katıldı. Konuşmasında Sarıyer Belediye Başkanı ve bağımsız Sarıyer Belediye Başkan Adayı Şükrü Genç'e çağrı yapan Özel, “Şimdi iş geldi son 4 güne. Kapıda AK Parti tehlikesi, kazanma ihtimali sıfır. Oktay Aksu kazanıyor, AK Parti tehdit ediyor. Eğer, gerçekten bu partiye gönül verdiysen bugün yarın açıklamanı yaparsın, çekilirsin. Pazartesi günü gelirim, rozetimi kendim takarım. Yok, şimdi çekilmeden, pazarı getirdin, bize korkulu rüyayı gördürttün, Pazar günü seçimi kazandık, ondan sonra döneyim. Kusura bakma, affedemeyiz" dedi.