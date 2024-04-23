VİDEO

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Özgür Özel'den başkanlık koltuğunu devrettiği Dora'ya dikkat çeken tavsiye! "İyice yerleşmezsen kaldırabilirler"

Mynet Haber

Mynet Haber

11 dakika önce

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye'nin 81 ilinde kutlanırken siyasilerden koltuklarını çocuklara devretti. Özgür Özel de CHP Genel Başkanlığı koltuğunu 5. sınıf öğrencisi Dora Mimaroğlu'na devretti.

Kanala Ait Diğer Videolar

Özgür Özel'den başkanlık koltuğunu devrettiği Dora'ya dikkat çeken tavsiye! "İyice yerleşmezsen kaldırabilirler" 02:08

Otizmli kardeşlerin gururlandıran başarısı! 00:35

Vergi dairesinde rüşvete suçüstü 02:00

İstanbul Havalimanı'nda skandal görüntüler! Herkesin gözü önünde mastürbasyon yaptı 00:12

Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti 06:17

Malezya donanmasına ait helikopterler havada çarpıştı: 10 ölü 00:37

İstanbul'da şoke eden tehlikeli yolculuklar kamerada: Çocukların canını hiçe sayıp taşıdılar 01:03

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce havaya fırladı! O anlar kamerada 00:37

'Banu'ya intikam siparişleri... Evin önündeki kuryeler çok konuşulmuştu! O adresin sahibi konuştu 'Geç saate dek sürdü' Ayrıntılar ortaya çıktı 02:29

Faili meçhul cinayet 10 yıl sonra çözüldü! Katil en yakınları çıktı 01:44

Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Videolar

Özgür Özel'den başkanlık koltuğunu devrettiği Dora'ya dikkat çeken tavsiye! "İyice yerleşmezsen kaldırabilirler"

Özgür Özel'den başkanlık koltuğunu devrettiği Dora'ya dikkat çeken tavsiye! "İyice yerleşmezsen kaldırabilirler"

Otizmli kardeşlerin gururlandıran başarısı!

Otizmli kardeşlerin gururlandıran başarısı!

Vergi dairesinde rüşvete suçüstü

Vergi dairesinde rüşvete suçüstü

İstanbul Havalimanı'nda skandal görüntüler! Herkesin gözü önünde mastürbasyon yaptı

İstanbul Havalimanı'nda skandal görüntüler! Herkesin gözü önünde mastürbasyon yaptı

Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

Malezya donanmasına ait helikopterler havada çarpıştı: 10 ölü

Malezya donanmasına ait helikopterler havada çarpıştı: 10 ölü

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.