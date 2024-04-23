Özgür Özel'den başkanlık koltuğunu devrettiği Dora'ya dikkat çeken tavsiye! "İyice yerleşmezsen kaldırabilirler"
Mynet Haber
11 dakika önce
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye'nin 81 ilinde kutlanırken siyasilerden koltuklarını çocuklara devretti. Özgür Özel de CHP Genel Başkanlığı koltuğunu 5. sınıf öğrencisi Dora Mimaroğlu'na devretti.
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