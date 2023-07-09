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Özkan Uğur'un gözyaşlarına hakim olamadığı anlar yeniden gündem oldu

Birbak Magazin

Birbak Magazin

31 dakika önce

Özkan Uğur'un hayatını kaybetmesi Türkiye'de 7'den 77'ye herkeste derin üzüntü yarattı. Özkan Uğur'un sevenleri, grup arkadaşlarıyla birlikte "No Problem" isimli parçalarını seslendirirken duygulandığı anları hatırladı.

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