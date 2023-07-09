Özkan Uğur'un gözyaşlarına hakim olamadığı anlar yeniden gündem oldu
Birbak Magazin
31 dakika önce
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Özkan Uğur'un hayatını kaybetmesi Türkiye'de 7'den 77'ye herkeste derin üzüntü yarattı. Özkan Uğur'un sevenleri, grup arkadaşlarıyla birlikte "No Problem" isimli parçalarını seslendirirken duygulandığı anları hatırladı.
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