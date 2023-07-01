Panik dolu anlar! Kabini duman kapladı, uçak acil iniş yaptı
Mynet Haber
21 dakika önce
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Japonya’nın Fukuoka eyaletinden Miyazaki eyaletine giden bir yolcu uçağı, kabinde oluşan duman nedeniyle Miyazaki Havalimanı'na acil iniş yaptı. 2'si bebek 35 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu uçakta yaralanan olmadı.
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