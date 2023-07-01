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Panik dolu anlar! Kabini duman kapladı, uçak acil iniş yaptı

Mynet Haber

Mynet Haber

21 dakika önce

Japonya’nın Fukuoka eyaletinden Miyazaki eyaletine giden bir yolcu uçağı, kabinde oluşan duman nedeniyle Miyazaki Havalimanı'na acil iniş yaptı. 2'si bebek 35 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu uçakta yaralanan olmadı.

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