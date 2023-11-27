Pazar alanında unutulan otomobili böyle kaldırdılar

Bursa’da pazar alanına geceden park edilen ve sabah alınmayan otomobilin sürücüsü gelmeyince, pazarcılar meseleyi paletle çözdü. Palet yardımıyla aracı sürükleyen pazarcılar; otomobili alandan çekerken, o anlar ise amatör kamerayla kayda alındı.