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Pazar alanında unutulan otomobili böyle kaldırdılar

Mynet Haber

Mynet Haber

37 dakika önce

Bursa’da pazar alanına geceden park edilen ve sabah alınmayan otomobilin sürücüsü gelmeyince, pazarcılar meseleyi paletle çözdü. Palet yardımıyla aracı sürükleyen pazarcılar; otomobili alandan çekerken, o anlar ise amatör kamerayla kayda alındı.

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