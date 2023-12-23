Pençe-Kilit harekat bölgesinde şehit düşen Malatyalı Emre Taşkın'ın son videosu ortaya çıktı: "Şehit olursam bu videoyu paylaş"

Irak’ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın şehadet haberi Malatya'daki aileye ulaştı. Anne ve babası Umre'de olduğu öğrenilen şehidin baba ocağı Türk Bayrakları ile donatıldı.