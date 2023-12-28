Pendik’te ani fren yapan kamyonun dorsesindeki çimento araçların üzerine döküldü
Mynet Haber
1 saat önce
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Pendik’te ani fen yapan hafriyat kamyonunun dorsesindeki çimento yoldaki araçların üzerine ve yola döküldü. Park halindeki bir minibüsün ön kısmı çimentoyla kaplanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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