Pendik’te sokak ortasında bıçaklı cinayet kamerada
Mynet Haber
35 dakika önce
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Pendik’te evinin önündeki sokakta yürüyen vatandaş, arkasından gelen şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Kanlar içerisinde yerde kalan vatandaş hayatını kaybetti. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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