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Pendik’te sokak ortasında bıçaklı cinayet kamerada

Mynet Haber

Mynet Haber

35 dakika önce

Pendik’te evinin önündeki sokakta yürüyen vatandaş, arkasından gelen şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Kanlar içerisinde yerde kalan vatandaş hayatını kaybetti. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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