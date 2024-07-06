Pendik’te tartıştığı sürücünün önünü kesti, kaputa yatarak gitmesini engelledi

Pendik’te TEM otoyolunda minibüs sürücüsü, tartıştığı bir sürücünün otomobilinin kaputuna yatarak aracın ilerlemesini engelledi. Otomobilde bulunan ve o anları cep telefonu ile kayda alan kadın ise panik dolu anlar yaşadı.
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