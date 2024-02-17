Pendik'teki saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı
Mynet Haber
1 saat önce
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PENDİK Kaymakamlığı lojmanına motosikletli 2 kişi tarafından yapılan silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kurye kıyafeti giyimli iki kişiden biri motosikleti çalıştırırken diğerinin polis noktasına ateş ettiği görülüyor.
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