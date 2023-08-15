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Perseid meteor yağmurunu fotoğraflayarak muhteşem görüntüler oluşturdu

Mynet Haber

Mynet Haber

49 dakika önce

Karabük’te hobi amaçlı fotoğraf sanatçılığı yapan Yusuf Halıcıol, arkadaşı ile birlikte yılın en etkileyici gökyüzü olaylarından Perseid meteor yağmurunu görüntüledi. Sosyal medyaya yüklenen görüntü, kısa sürede büyük beğeni aldı.

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