Perseid meteor yağmurunu fotoğraflayarak muhteşem görüntüler oluşturdu

Karabük’te hobi amaçlı fotoğraf sanatçılığı yapan Yusuf Halıcıol, arkadaşı ile birlikte yılın en etkileyici gökyüzü olaylarından Perseid meteor yağmurunu görüntüledi. Sosyal medyaya yüklenen görüntü, kısa sürede büyük beğeni aldı.
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